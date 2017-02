Ajax bij laatste zestien Europa League na zenuwslopend duel

20:58 – Ajax heeft de Nederlandse hoop in Europa levend gehouden. De Amsterdammers bleven na een zenuwslopend duel overeind tegen Legia Warschau. Nick Viergever scoorde vlak na rust, waarna zijn ploeg veertig minuten lang kansen op 2-0 liet liggen en de Polen met heel veel moeite van scoren hield: 1-0.



De Amsterdammers hadden een redelijke uitgangspositie om de laatste zestien van de Europa League te bereiken. De 0-0 in Warschau, na het niet toekennen van het doelpunt van Davy Klaassen, betekende echter wel dat Ajax normaal gesproken alleen met een overwinning de volgende ronde zou halen. Ook omdat een doelpuntloos gelijkspel in een uitverkochte Arena tussen een aanvallend Ajax en een scherp counterend Legia Warschau niet erg waarschijnlijk leek.



Toch was er ook na één helft spelen in Amsterdam nog niet gescoord. Ditmaal stond niet de arbitrage, maar het aluminium een voorsprong van Ajax in de weg. Hakim Ziyech liet doelman Arkadiusz Malarz kansloos na een goed geplaatst schot door de benen van een verdediger, maar de bal stuiterde via de binnenkant van de paal weer het veld in. Amin Younes had de kans van Ziyech voorbereid door drie man naar zich toe te trekken en de bal goed klaar te leggen.





De tandem Younes-Ziyech, ondersteund door de opkomende Nick Viergever, bezorgde de Legia-defensie de meeste problemen. Vlot combinerend werd de rechterkant van de bezoekers meermaals uit elkaar gespeeld, zonder dat het tot meer grote kansen leidde. Davy Klaassen kopte nog wel over na een voorzet van Younes, maar de andere ballen van de flank kwamen niet aan, ook omdat Kasper Dolberg en Bertrand Traoré niet altijd goed anticipeerden voor de goal.



Dolberg en Traoré hadden het sowieso lastig tegen de stugge defensie van Legia. De jonge Deen liep zich telkens stuk op een overmacht aan verdedigers en ook rechtsbuiten Traoré was nauwelijks op een geslaagde actie te betrappen. Ook Klaassen en Lasse Schöne wisten geen gaatje wisten te vinden in het defensieve blok van Legia, waarmee de moeizame zoektocht van Ajax naar een doelpunt verklaard was.



Een onverwachte tegentreffer zou de klus voor de ploeg van Peter Bosz nog lastiger hebben gemaakt, maar kansen daarop bleven grotendeels ook uit. De Poolse bezoekers wisten zelfs niet één schot op doel te produceren voor rust, al was dat mede te danken aan geweldige sprint en sliding van Jaïro Riedewald om Guilherme van scoren te houden. De Braziliaan had, na een scherpe counter, een voorzet van rechts tot doelpunt kunnen promoveren, als Riedewald zijn voet niet licht tegen de bal had gezet.



Een doemscenario, waarin één van deze uitvallen bij een 0-0 stand wel tot een Poolse treffer zou leiden, kon na rust meteen in de prullenbak. Nick Viergever bevrijdde Ajax, nadat Younes had verzuimd te profiteren van uitstekend voorbereidend werk van Traoré, Ziyech en Klaassen. Younes had, al vallend, de bal niet langs Malarz gekregen maar Viergever stond wel op de juiste plek voor de herkansing: 1-0.



Na de openingstreffer slaagde Legia er nauwelijks meer om de bal in de ploeg te houden, maar Ajax was ook niet scherp genoeg in de counter om meteen de genadeklap uit te delen. De Amsterdammers lieten de ploeg uit Warschau zelfs enigszins terugkomen in de wedstrijd door de druk wat van de ketel te halen. Bovendien liet de ploeg van Bosz de kansen om 2-0 te maken onbenut. Dolberg stuitte op Malarz, Ziyech raakte na een ziedend schot slechts een tegenstander en Traoré en Schöne mikte net te ver naar links bij geplaatste pogingen.



Daardoor maakte Ajax het onnodig spannend. Counters werden niet goed uitgespeeld, de concentratie bij spelhervattingen liet te wensen over en ook op eigen helft werd er slordig omgegaan met balbezit. Het leverde niet alleen wat vrije trappen op voor Legia, maar ook twee kansen voor verdediger Maciej Dabrowski en gevaarlijke pogingen van afstand.



Onana en de defensie hielden echter met wat geluk en een gezonde dosis vechtlust stand waardoor de 1-0 op het scorebord bleef staan. Ajax overleeft zo voor het eerst sinds 2015, en pas voor de derde keer in acht jaar, de eerste knock-out ronde van een Europees toernooi. In de volgende ronde zal Peter Bosz het wel moeten doen zonder Sánchez en Veltman, de verdedigers zijn geschorst na het ontvangen van een gele kaart tegen Legia.