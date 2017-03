Carrick (35) lijkt te stoppen bij uitblijven nieuw contract

8:57 – Als Manchester United geen nieuw contract op tafel legt voor Michael Carrick, dan is de kans groot dat de 35-jarige middenvelder het voetbal vaarwel zal zeggen. Dat heeft de routinier van de Engelse topclub zelf aangegeven.



Carrick stelt dat hij waarschijnlijk met voetbalpensioen gaat, als Man United hem geen nieuw contract voorschotelt. De middenvelder speelt al sinds juli 2006 op Old Trafford, waar hij toen neerstreek na een periode bij Tottenham Hotspur. De controleur, die dit seizoen tot dusver tot 22 optredens kwam, weidt uit over zijn toekomst. "Ik kan mezelf niet meer bij een andere club voorstellen, zeker niet in Engeland", zegt Carrick tegen de BBC.



Na Wayne Rooney is Carrick de speler die momenteel het langst bij Man United speelt. Hij speelde al meer dan 400 duels voor de Engelse grootmacht, waarmee hij vijf keer kampioen werd en de Champions League pakte in 2008. "Als ik geen nieuw contract kan tekenen hier, dan zal ik waarschijnlijk stoppen. Ik kan het niet definitief zeggen, maar zo lijkt het wel."