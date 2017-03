Fraser: "We hebben tegen een team gespeeld dat wel wilde"

4 maart 2017 – Vitesse bereikte deze week de finale van de KNVB Beker, maar kon die prestatie zaterdag geen passend vervolg geven. De Arnhemse club verloor op bezoek bij PEC Zwolle met 3-1. Coach Henk Fraser baalde na afloop van de instelling van zijn spelers.



"We hebben tegen een team gespeeld dat wel wilde, in tegenstelling tot onszelf. Ik proefde een misplaatste vorm van arrogantie. Dat mag nooit en is een harde constatering", mopperde Fraser na afloop op de persconferentie. "Je kan wedstrijden winnen op kwaliteit, maar ook op strijdlust en beleving. Dat heeft PEC Zwolle wel laten zien."



Fraser zag wel iets positief bij Vitesse. "Een lichtpuntje was Marvelous Nakamba, die weer de nodige spirit had in dit duel", sloot de oefenmeester af met een compliment voor de speler uit Zimbabwe.