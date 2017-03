Boilesen: "We kunnen het Ajax zeker moeilijk maken"

8:48 – Nicolai Boilesen speelt deze week een, voor hem, beladen potje. Met FC Kopenhagen kruist de linksachter de degens met Ajax, de club waar hij afgelopen zomer op niet al te leuke wijze vertrok. De 25-jarige Deen verwacht een gelijk opgaande strijd in de Deense hoofdstad, waar donderdagavond om 19.00 uur afgetrapt wordt.



"Natuurlijk is Ajax een grote naam in Europa, maar we kunnen het ze zeker moeilijk maken", zegt Boilesen in De Telegraaf over de clash met Ajax in stadion Parken. "Ik denk dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Het zullen twee moeilijke wedstrijden worden", voorspelt de voormalig Ajacied, die ook zijn verhaal deed op zijn vertrek bij Ajax.



In Denemarken gaat Kopenhagen op stabiele wijze aan kop in de competitie, waardoor de ploeg veel vertrouwen heeft. "We krijgen niet veel tegengoals, hier thuis al helemaal niet. Ze hebben hier al lang niet meer verloren. Dit seizoen hebben we in totaal pas 15 goals tegen gekregen, in alle competities. We staan gewoon heel goed georganiseerd", besluit Boilesen.