Ramos kopt Real Madrid in Napels naar kwartfinales CL

22:40 – Real Madrid heeft voor de zevende achtereenvolgende keer de kwartfinales van de Champions League bereikt. Dankzij twee kopdoelpunten van Sergio Ramos en een goal uit de rebound van invaller Morata won Real met 1-3 op bezoek bij Napoli. Dat was voldoende nadat in februari de Italianen ook al met 3-1 waren verslagen. Dries Mertens had Napoli nog op voorsprong gezet, maar net als in Madrid zette de ploeg van Zinedine Zidane de achterstand om in 3-1 winst.



De 3-1 achterstand die Real Madrid moest verdedigen, was op papier een lastige. Nog nooit verloor Napoli thuis van een Spaanse tegenstander en bovendien had Real Madrid tot nu toe maar net iets meer dan de helft van de wedstrijden op Italiaanse bodem gewonnen. Maar ja, het had in het eigen Santiago Bernabeu een 0-1 achterstand op Napoli goedgemaakt door doelpunten van Benzema, Kroos en Casemiro.



Napoli moest dus vol aan de bak en zoals verwacht ging het vanaf de eerste seconde op zoek naar de snelle openingstreffer. Het zat de bekerhouder fel op de huid, overal joeg Napoli door op de bal. Real Madrid leidde daardoor veel balverlies en kwam nauwelijks aan het eigen spel toe. Halverwege de eerste helft had het agressieve spel van Napoli pas effect. Mertens ontsnapte aan de aandacht van Callejon en schoot overtuigend raak in de rechterhoek.





Tien minuten later had Mertens de man van de eerste helft kunnen worden, mits zijn schot uit de draai niet op de paal was geëindigd. Pardoes kreeg hij de bal voor zijn voeten en zonder na te denken vuurde hij op doel. Keylor Navas dook, maar werd gered door de paal. Dat overkwam Napoli ook, nog voor de kans van Mertens. Het felle Napoli liet achterin af en toe wat steekjes vallen, maar Real profiteerde niet. De grootste kans die uit concentratieverlies achterin bij Napoli ontstond voor de Koninklijke, was voor Cristiano Ronaldo. Hij dribbelde om doelman Pepe Reina en vond uit een moeilijke hoek de paal.



De vraag was of Napoli na rust net zo overtuigend kon spelen als voor de pauze, en of het daarbij wat oplettender kon verdedigen. Vooral dat laatste lukte niet, kort na rust dompelde Sergio Ramos het hele stadion in rouw. Balverlies van Martin Hamsik leidde een corner in voor Real, waaruit de centrale verdediger spijkerhard raak kopte. Vijf minuten later kreeg Real opnieuw een corner en weer kopte Ramos raak. Dit keer deed hij dit via het hoofd van Mertens.



De eerste tegengoal veranderde niet zoveel aan de houding van Napoli, maar nadat de tweede van Ramos tegen de touwen vloog, verdween het geloof van de thuisploeg in een goede afloop. De supporters werden een stuk rustiger, ook zij wisten dat dit het laatste Champions League-duel zou zijn van Napoli dit seizoen. Real kon in de overige dertig minuten het duel rustig uitspelen en zo nu en dan nog gevaarlijk worden in een omschakelmoment.



Napoli-coach Maurizio Sarri wisselde net als zijn collega Zinedine Zidane nog drie keer om met fris bloed nog wat te forceren, maar ook dat mocht niet meer baten. Het was Real Madrid in blessuretijd nog een duit in het zakje deed. Invaller Alvaro Morata tikte binnen nadat Reina een schot van Ronaldo niet klem had weten te pakken. Real bekerde dus door, op zeventien maart zit de Spaanse grootmacht net zoals de laatste zes jaar bij de loting voor de kwartfinales.