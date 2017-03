Memphis verbaast zichzelf, maar had al eens de lat geraakt

9:20 – Memphis Depay trakteerde de supporters van Olympique Lyon zondagavond op een show. De Oranje-international tekende voor twee doelpunten en een assist in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Toulouse, maar na afloop ging het eigenlijk alleen maar over één moment. Memphis wist met een waanzinnige lob vanuit de middencirkel tot scoren te komen.



Het bevestigt dat Memphis na een stroeve start steeds beter in vorm komt bij Lyon en zich bovendien lekker voelt in Zuid-Frankrijk. "Het is verbazingwekkend voor mij om zo'n doelpunt te maken", zegt onze landgenoot tegen France Football over de treffer die de hele wereld over gaat. "Ik heb dit al een paar jaar geprobeerd en wist één keer de lat te raken", aldus de vleugelaanvaller, die inderdaad een keer vanaf de eigen helft het houtwerk raakte. Dat gebeurde in de uitwedstrijd van PSV tegen FC Utrecht.



"Ik ben hier erg blij mee, het is echt een prachtige goal", jubelt Memphis verder. "Ik ben ook erg blij met de overwinning. Het is mooi dat we drie punten gepakt hebben tegen Toulouse en het is fantastisch dat zo'n goal daaraan bijdraagt", aldus de oud-PSV'er, die toch kritisch blijft. "Ik had een hattrick kunnen maken, maar miste een grote kans."



Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas is in zijn nopjes met de wereldgoal. "Memphis trakteert ons op hele mooie dingen. Het elftal draait om zulke spelers, waarvoor de fans naar het stadion komen."