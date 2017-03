Griezmann dankt Oblak: "Beste keeper in de wereld"

7:53 – Atlético Madrid bereikte woensdagavond de kwartfinale van de Champions League nadat er in eigen huis met 0-0 gelijk werd gespeeld tegen Bayer Leverkusen. De heenwedstrijd wonnen de Spanjaarden eerder al met 2-4. Volgens Antoine Griezmann is de remise vooral te danken aan doelman Jan Oblak.



In de tweede helft hield Oblak Atlético Madrid een paar keer goed op de been met enkele spectaculaire reddingen. "Hij is de beste doelman in de wereld. Hij bewijst dat elke wedstrijd weer en nu opnieuw in dit duel", zegt Griezmann na afloop tegen de verzamelde Spaanse media. Zelf had Atlético ook enkele kansen om op voorsprong te komen. "Het ontbrak ons aan geluk. Het was ook niet ons doel om veel aan te vallen, we wilden gewoon de kwartfinale halen."



Door de overwinning slaagt Atlético er net als de voorgaande jaren in om zich bij de laatste acht te voegen. "Het lijkt makkelijk, maar het zijn veel wedstrijden. Je moet iedere keer weer alles geven en dat hebben wij steeds gedaan. Het is heel belangrijk dat we het hebben gehaald en we denken nu al aan de volgende wedstrijd", aldus Griezmann.