Justitie onderzoekt mogelijke band Juventus met maffia

18 maart 2017 – De Italiaanse justitie gaat onderzoeken of Juventus een band heeft met de maffia. Voorzitter Andrea Agnelli moet zich voor de rechter verantwoorden over de contacten met leden van de Italiaanse maffia. Hij zou met hen hebben onderhandeld over verkoop van kaartjes en seizoenskaarten. Ook drie andere bestuursleden van de club worden ondervraagd.



De voorzitter van Juventus ontkent in een verklaring ook maar iets te maken te hebben met de beschuldigingen. Hij stelt alleen als getuige voor de rechtbank te moeten verschijnen. "Ik ga om mezelf, mijn collega's en vooral de goede naam van Juventus te kunnen verdedigen", aldus de 41-jarige Agnelli, die sinds 2010 voorzitter van de Italiaanse topclub is.



Agnelli stelt nog nooit in contact te zijn geweest met leden van de maffia. "Iedereen weet dat ik dagelijks fans van Juventus ontmoet, ook de ultra's. Maar ik heb nooit maffiabazen ontmoet. Het zou kunnen zijn dat één van hen in aanraking is gekomen met justitie, maar dan wel buiten mijn medeweten om", zo valt er te lezen in het statement.