Kökcü (18) verruilt opleiding Feyenoord voor Bursaspor

13:39 – Feyenoord heeft een van haar talenten moeten afstaan: de 18-jarige Ozan Can Kökcü, die zijn wedstrijden voor het team onder-19 afwerkt, trekt komende zomer naar het Turkse Bursaspor. De jeugdinternational van Azerbeidzjan kon rekenen op interesse van onder meer Everton en Tottenham Hotspur.



"Ik heb getekend voor een grote club, en hoop dat ik het shirt jaren mag gaan dragen", laat Kökcü op de officiële site van zijn toekomstige werkgever weten. De jeugdspeler, wiens transfer gisteravond al enigszins werd verraden door een Instagram-post van zijn 16-jarige broertje, speelde voor zijn verblijf in Rotterdam gedurende vijf jaar in de opleiding van FC Groningen.



"Mijn leermeester Ulrich van Gobbel vertelde me dat ik op een goede plek terecht zou komen, als ik maar hard zou werken", zegt Kökcü. "Mijn keuze is gevallen op Bursaspor, waar aanvoerder Pablo Batalla mijn favoriete speler is."