Koeman stoort zich aan Klopp: "Maakt er een show van"

16:40 – Na afloop van de Merseyside Derby stond het gezicht van Ronald Koeman op onweer. Niet alleen vanwege de 3-1 nederlaag, maar ook vanwege het gedrag van Liverpool-coach Jürgen Klopp langs de lijn. Koeman was in zijn reactie na de wedstrijd niet mild over de Duitse trainer.



De trainer van Everton stoorde zich met name aan de reacties van Klopp als een speler van Everton een overtreding maakte. "Dat hoort bij voetbal", zei Koeman tegen Sky Sports. "Ik zag Liverpool-middenvelder Lucas ook de nodige tackles maken. Daar reageert onze staf ook niet op, omdat dat bij voetbal hoort. Op elke actie in het veld werd door de Liverpool-bank gereageerd. Wij houden niet van die show. Wij zijn anders dan de staf van Liverpool en kijken naar de wedstrijd in plaats van alleen naar de arbitrage."



De frustratie kwam er in de eerste helft uit bij Koeman, die het aan de stok kreeg met Klopp. "Ja, we kregen ruzie", zegt de Nederlander. "Dat kwam omdat ik niet houd van trainers die de hele tijd schreeuwen naar scheidsrechters. Hij maakt er een show van. Elke tackle zorgde voor veel reactie op de bank bij Liverpool. Voetbal is een sport voor mannen en zo moet je je als trainer ook gedragen."



Met Everton verloor Koeman met 3-1 van de rivaal. "Ik ben trots, erg trots op de ploeg", zegt de coach van de nummer zeven van de Premier League desondanks. "De einduitslag zegt niet het hele verhaal over ons optreden. Liverpool heeft veel spelers van kwaliteit en ze hebben onze fouten afgestraft. Toch slaagden we er in om het ze lastig te maken."