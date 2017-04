Atlético Madrid op plaats drie na overwinning bij Málaga

22:50 – Atlético Madrid is naar de derde plaats in de Spaanse competitie geklommen. De ploeg van trainer Diego Simeone pakte zaterdag drie punten in de uitwedstrijd tegen Málaga CF. Het werd 0-2 in het Estadio La Rosaleda.



Koke zorgde ervoor dat Atlético Madrid met een voorsprong ging rusten in Andalusië. De middenvelder opende in de 26ste minuut de score namens de bezoekers. Filipe Luis legde een kwartier voor tijd de eindscore vast op 0-2. De Braziliaan scoorde met een wippertje over Málaga-keeper Carlos Kameni, nadat Fernando Torres hem in stelling had gebracht.



De winst brengt het puntenaantal van Atlético Madrid op 58 stuks. Sevilla FC volgt met één punt minder op de vierde plaats in La Liga, maar kan zondag weer passeren. Daarvoor moet het thuis winnen van Sporting Gijón.