Vitesse start met Büttner tegen Heracles, dat zevental mist

17:21 – Voor het eerst sinds zijn terugkeer in Arnhem - hij kwam afgelopen winter over van Dinamo Moskou - heeft Alexander Büttner woensdag een basisplaats bij Vitesse in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Coach Henk Fraser laat Arnold Kruiswijk op de bank beginnen.



"We willen ook zuinig zijn op Arnold. Hij doet het uitstekend en hij hoort natuurlijk ook bij de wat oudere spelers in de selectie. Er komt een heel belangrijke maand aan en dan willen we ook voorzichtig zijn met Arnold", legt Fraser uit bij Omroep Gelderland. "Aan de andere kant heeft Bütter er keihard voor gewerkt en verdient hij het ook onderdeel uit te maken van de ploeg."



Fraser is niet blij met hoe de wedstrijden van Vitesse zijn ingedeeld. "Als ik ons programma zie, dan hebben we steeds de pech dat wij maar twee dagen rust hebben. Tegenstanders hebben drie dagen rust", vertelt hij. Vitesse speelde afgelopen zondag de derby tegen NEC (2-1 winst), Heracles speelde al een dag eerder tegen sc Heerenveen (4-1 winst). Fraser wil er ook niet te lang bij stilstaan. "We moeten niet zeuren, want we willen graag Europees voetbal spelen en je hebt er ook niet veel van gemerkt in die wedstrijden tegen AZ en Sparta. De spelers zijn ook hartstikke fit."



Heracles mist zeven spelers

Tegenstander Heracles won in de laatste twee thuiswedstrijden van FC Utrecht en Heerenveen. "Ik heb Vitesse veel gezien dit jaar", begint coach John Stegeman zijn verhaal op de clubwebsite. "Na FC Utrecht en Heerenveen spelen we opnieuw thuis tegen een subtopper. Het gaat erom hoe we het zelf doen, maar natuurlijk houden we rekening met de kwaliteiten en capaciteiten van Vitesse. Ze hebben een goede mix van jeugd, ervaring en kwaliteit. Deze wedstrijd is voor ons een enorme uitdaging."Heracles mist zeven spelers tegen Vitesse. Vincent Vermeij (knie), Lerin Duarte (hamstring) en Wout Droste (ribspier) zitten om uiteenlopende redenen in de lappenmand, terwijl Mark-Jan Fledderus, Gor Agbaljan en Peter van Ooijen nog niet wedstrijdfit zijn. Mike te Wierik ontbreekt wegens een schorsing.