VVV herpakt zich met nipte overwinning op Almere City

22:00 – Gemakkelijk ging het niet, maar na ruime nederlagen tegen FC Dordrecht (5-2) en NAC Breda (0-4) heeft koploper VVV-Venlo weer een zege geboekt in de Jupiler League. De Limburgers wonnen vrijdag, ondanks dat ze twee keer op achterstand kwamen, in de eigen Koel met 3-2 van Almere City FC.



In het eerste kwartier nam Almere City twee keer de leiding in Venlo. Soufyan Ahannach opende in de derde minuut de score, Damon Mirani was in de vijftiende minuut verantwoordelijk voor de 1-2. Ralf Seuntjens bracht VVV twee keer langszij in de eerste helft, waardoor hij nu vijftien keer heeft gescoord in dit Jupiler League-seizoen. Het bleef na de pauze lang 2-2, maar uiteindelijk ontsnapte VVV. Joey Sleegers zorgde in de tachtigste minuut via de binnenkant van de paal voor de 3-2.



Door de winst komt VVV op 72 punten. Het heeft acht punten meer dan nummer twee Jong Ajax, dat Telstar met 1-3 versloeg. Vaclav Cerny was met drie doelpunten de grote man bij de Amsterdamse talentenploeg. In de extra tijd deed Telstar iets terug met een doelpunt van invaller Guyon Philips.



Omdat Jong Ajax niet voor promotie in aanmerking komt, staat VVV op de drempel van de titel en promotie naar de Eredivisie. Het heeft nu dertien punten voorsprong op SC Cambuur, dat derde staat met 59 punten. De ploeg uit Leeuwarden zegevierde vrijdag in de uitwedstrijd tegen NAC Breda met 0-2. Sander van de Streek bracht Cambuur na een half uur aan de leiding in het Rat Verlegh Stadion, Stefano Lilipaly maakte vlak voor tijd de 0-2.



FC Volendam en Jong PSV staan vierde en vijfde met respectievelijk 57 en 56 punten, maar staan komende maandag nog wel tegenover elkaar. Ook NAC en MVV hebben 56 punten. Laatstgenoemde club verloor met 2-1 bij FC Den Bosch. Kelechi Nwakali bracht de formatie uit Maastricht in de 64ste minuut nog wel op voorsprong, maar Jeremy Fernandes en Luuk Brouwers kantelden in de laatste achttien minuten de score namens Den Bosch. Almere City FC volgt met 54 punten op positie acht in het klassement.



In de strijd om de vierde periodetitel gaat De Graafschap, door het verlies van NAC, nu alleen aan kop. De equipe van trainer Henk de Jong had op De Vijverberg geen moeite met RKC Waalwijk. Door doelpunten van Piotr Parzyszek (2), Anthony van den Hurk en Mark Diemers werd het 4-0. Fortuna Sittard gaf voor eigen publiek Helmond Sport pak slaag (4-1), FC Dordrecht en FC Eindhoven hielden elkaar op 1-1. Hekkensluiter Achilles '29 verloor met 1-0 bij FC Emmen, door een tegentreffer van Cas Peters in de 74ste minuut. Eerder op de dag werd Harrie Derks, de voorzitter van de club uit Groesbeek, opgepakt op verdenking van fraude. Dat betreft een privézaak; Achilles '29 is er niet bij betrokken.