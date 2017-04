Barça profiteert niet van remise Real: verlies bij Málaga

22:39 – FC Barcelona heeft niet geprofiteerd van het gelijkspel van Real Madrid eerder op de dag in de derby tegen Atlético Madrid (1-1). De Catalanen hielden zaterdagavond aan de uitwedstrijd tegen Málaga CF zelfs helemaal geen punten over. Ze verloren met 2-0 in het Estadio La Rosaleda.



In de eerste helft in Andalusië had FC Barcelona 65 procent van de tijd de bal in bezit, maar het creëerde niet voldoende kansen. De bezoekers gingen zelfs rusten met een 1-0 achterstand. Sandro Ramírez schoof de bal in de 32ste minuut in het doel na een rush vanaf het middenveld bij een snelle uitbraak.



Barça heeft komende dinsdag in Italië de eerste ontmoeting met Juventus in de kwartfinale van de Champions League, desondanks liet coach Luis Enrique supertrio Lionel Messi - Luis Suárez - Neymar gewoon starten tegen Málaga. Direct na rust bracht de oefenmeester ook Andrés Iniesta binnen de lijnen, maar ook met hem in de ploeg haalde Barça geen moment haar gewenste niveau.



In de 65st minuut moest Barça ook nog eens verder met tien man, nadat Neymar met rood van het veld was gestuurd. De Braziliaan moest vertrekken wegens een overtreding op Diego Llorente, terwijl de bal niet direct in de buurt was. Barça hield desondanks veel balbezit, maar in de extra tijd werd het 2-0. Jony scoorde na een counter.



Door het verlies blijft de achterstand van FC Barcelona op koploper Real Madrid drie punten. De titelrivaal heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed.