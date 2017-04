'Ook Karsdorp gaat nieuw contract tekenen bij Feyenoord'

23:00 – In navolging van Bilal Basaçikoglu gaat ook Rick Karsdorp een nieuwe verbintenis signeren bij Feyenoord. Dat bericht het Algemeen Dagblad woensdagavond. De verdediger heeft in Rotterdam nog een contract tot de zomer van 2020.



Volgens het dagblad gaat Karsdorp dat contract met een jaar verlengen. Een nieuw contract voor Karsdorp was één van de speerpunten van technisch directeur Martin van Geel. Wanneer de international bij gaat tekenen is nog niet bekend, maar de verwachting is wel dat dit op korte termijn zal zijn.



Basaçikoglu verlengde eerder vandaag zijn overeenkomst tot de zomer van 2020.