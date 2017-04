PSG en Manchester City krijgen 40 miljoen terug van de UEFA

22:13 – Paris Saint-Germain en Manchester City moesten in de voorbije jaren diep in de buidel tasten wegens het niet naleven van de Financial Fair Play-regels. De clubs krijgen nu wegens goed gedrag een forse deel van dat bedrag terug van de UEFA.



Destijds werd er met beide grootmachten afgesproken dat indien ze verbetering zouden tonen, ze veertig euro (dus zo'n tweederde van de totale boete) terug zouden krijgen. De UEFA is tot de conclusie gekomen dat ze dat allebei hebben gedaan in de voorbije drie jaar.



Er zijn echter ook clubs die slecht nieuws kregen van de UEFA. Internazionale, Besiktas en Trabzonspor zijn nog niet in staat gebleken om de progessie toonbaar te maken tegenover de Europese bond. Verder staan AS Monaco en AS Roma ook op het lijstje. Zij zijn wel goed bezig, maar moeten deze lijn nog minimaal één jaar doortrekken, alvorens de UEFA ze ervan afhaalt.