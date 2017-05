Van Praag feliciteert Feyenoord: "Dit is heel bijzonder"

15:51 – Michael van Praag is trots op de prestatie van Feyenoord. De Rotterdammers werden na achttien jaar weer landskampioen in de Eredivisie. Volgens de oud-Ajacied is de titel voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst meer dan terecht.



"Ik gun het ze verschrikkelijk. Ze hadden dit seizoen een heel erg goed team", vertelt Van Praag in gesprek met de NOS. De voorzitter van de KNVB was vooral heel blij voor aanvoerder Dirk Kuyt, die drie keer scoorde tegen Heracles. "Als je in zo'n wedstrijd zo belangrijk kunt zijn voor je club is dat heel erg bijzonder. Dat is volgens mij nog nooit voorgekomen."



Van Praag blikte ook terug op alle kritiek die de KNVB kreeg toen Gijs de Jong en Hans van Breukelen hun voorkeur uitspraken over een kampioenschap van Feyenoord. "Dat speelde vooral in de media. Persoonlijk had ik graag gezien dat Ajax kampioen werd, maar ik kan als bondsvoorzitter ook neutraal zijn. Ik vind het fantastisch voor Feyenoord. Van harte gefeliciteerd!"