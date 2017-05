NEC maakt geen fout tegen Emmen en treft NAC Breda

18:36 – Nadat NEC donderdag al een reuzestap richting de finale nam door in Emmen met 1-3 te winnen, heeft de club de finaleplaats in de eigen Goffert veiliggesteld. NAC Breda versloeg eerder vandaag Volendam en zal de tegenstander zijn in deze finale. Terwijl deze clubs onderling zullen uitmaken welke club volgend jaar in de Eredivisie speelt, is het seizoen voor Emmen al afgelopen.



Het was een controversiële maatregel van de NEC-directie om trainer Peter Hyballa uit de laan te sturen, maar het heeft tot nu wel effect gesorteerd. Onder de nieuwe trainer Ron de Groot werd er in de Eredivisie gewonnen van AZ en Heerenveen, maar dit bleek niet genoeg voor directe handhaving. Vervolgens werd dus ook de heenwedstrijd in Emmen in winst omgezet. Dat winnen het beste medicijn is bleek ook vandaag weer, want de thuisploeg speelde fris en fruitig.



De Nijmegenaren namen gelijk het heft in handen en tikten de bal goed rond op de helft van Emmen. Kansen kwamen snel via Michael Heinloth, Julian von Haacke en Jay-Roy Grot, maar een snelle openingstreffer bleef uit. Net toen Emmen wat beter in de wedstrijd leek te komen kwam NEC toch met de nekslag: in de 26ste minuut bereikte Gregor Breinburg met een lange bal spits Kévin Mayi, die tegendraads binnen knalde.



Hierna moest Emmen drie goals maken om verlenging af te dwingen, en ondanks dat de Drentenaren pasgeleden in Waalwijk vijf keer wisten te scoren leek er weinig geloof dat een dergelijke score herhaald kon worden. NEC zocht rustig naar een tweede goal, en kwam via een kopbal van Dario Dumic dichtbij. Vlak voor rust was het uit het niets bijna 1-1, toen invaller Henk Bos met een mooi passje Gersom Klok vond, maar die wist niet NEC-doelman Joris Delle te passeren.



NEC kon dus met een gerust hart de kleedkamers opzoeken, en deed het na rust rustig aan. Emmen probeerde bij vlagen haar kwaliteiten te tonen, maar het kwam er niet uit. Met de finale tegen NAC in het achterhoofd probeerde de Nijmeegse ploeg niet meer moeite te doen dan nodig was, en dus werd de tweede helft niet een om nog lang bij stil te staan.



Arnaut Groeneveld wist met zijn snelheid nog wel twee keer gevaar te stichten, maar kwam niet tot een schot op doel. Tienersensatie Ferdi Kadioglu mocht nog opdraven om wat meer kleur aan het duel te geven, en hij kreeg tot twee keer toe bijna het Nijmeegse publiek op de banken. Eerst bediende hij Mayi, die naast schoot, en vervolgens schoot hij zelf in het zijnet. Een tweede doelpunt zat er vanavond niet in, en dus won NEC met 1-0. Komende donderdag ontvangt de ploeg uit Breda in eigen huis NEC, en zal NEC proberen zich alsnog te handhaven in de Eredivisie.