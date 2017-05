Update: Ajax noemt zieke Onana en Traoré 'onzin'

10:13 – Slecht nieuws vanuit het Ajax-kamp, als we de berichten van Keje Molenaar in gesprek met NPO Radio 1 moeten geloven. Volgens de oud-Ajacied (die ook een tijd deel uitmaakte van de ledenraad) zijn Bertrand Traoré en André Onana ziek en daardoor zeer twijfelachtig voor de Europa League-finale van Ajax tegen Manchester United.



Beide spelers zouden ziek zijn, maar de situaties zouden niet direct aan elkaar gelinkt zijn. Traoré zou kampen met een keelontsteking en het grootste twijfelgeval zijn, terwijl Onana lichte last heeft van griepverschijnselen. Molenaar claimt zeer goed ingevoerde bronnen daarover te hebben gesproken.



Mocht Traoré niet kunnen spelen, dan zal Justin Kluivert of David Neres vermoedelijk in de basiself spelen, hetgeen een aderlating is, maar dat is niet onoverkomelijk. Beide spelers hebben de voorbije maanden regelmatig hun klasse getoond in het eerste van de Amsterdammers.



Een eventuele absentie van Onana is erger. Dan moet Diederik Boer namelijk zijn opwachting maken. De reservegoalie stond voor het laatst in het eerste van Ajax tijdens de met 2-1 verloren bekerwedstrijd tegen SC Cambuur medio december. Sindsdien speelde hij nog wel een duel met Jong Ajax. Overigens is ook Norbert Ablas meegereisd, maar de derde doelman van Ajax heeft nog geen minuut in het eerste gespeeld.



10:13 Ajax ontkracht berichtgeving rondom 'zieke' Onana en Traoré

Ajax heeft snel gereageerd op het bericht van Keje Molenaar dat Bertrand Traoré en André Onana ziek zouden zijn. De persvoorlichting van de Amsterdammers doet tegenover NUsport het bericht af als onzin en zijn de rechtsbuiten en doelman fit genoeg om te spelen. De club meldt verder geen idee te hebben hoe de oud-Ajacied aan deze foutieve informatie is gekomen.