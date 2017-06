'Grot maakt voor twee miljoen mooie Italiaanse transfer'

10:17 – Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Robin Gosens de overstap gaat maken van Heracles Almelo naar Atalanta Bergamo en zaterdag is een soortgelijk verhaal naar buiten gekomen. Jay-Roy Grot lijkt namelijk onderweg naar Fiorentina.



De nummer acht van Italië lijkt voor twee miljoen euro over te stappen, zo meldt La Repubblica althans. De deal is naar verluidt al bijna afgerond door de Italiaanse subtopper. Het dagblad meldt dat de transfer in de komende dagen zijn beslag zal krijgen. De negentienjarige spits heeft in Nijmegen nog een contract tot 2020.



De lange aanvaller brak afgelopen seizoen door bij NEC, maar scoorde mede door blessureleed niet meer dan vijf doelpunten.