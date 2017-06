Younes dankt Bergkamp: "Types die anders durven denken"

18:22 – Amin Younes heeft naar eigen zeggen veel van Dennis Bergkamp geleerd in de tijd dat hij bij Ajax speelt. De aanvaller is zeer te spreken over de manier waarop hij op de trainingen wordt uitgedaagd zich steeds verder te verbeteren.



Younes is van mening dat hij als pure dribbelaar tot een uitstervend ras behoort. "In de Bundesliga heb je nog dribbelaars als Franck Ribéry en Arjen Robben, maar niet veel daarvan hebben een Duits paspoort", zegt de Ajacied, die voor het eerst bij de selectie van Duitsland zit, tegen Bild. "Ik kan profiteren van het feit dat ik fouten mag maken en de bal mag verliezen wanneer ik een-tegen-een sta."



De aanvaller zegt in zijn ontwikkeling als voetballer veel gehad te hebben aan Bergkamp. "Dat zijn types die anders durven te denken. Het viel hem op een gegeven moment op dat ik in wedstrijden dubbele mandekking kreeg. Daarom liet hij me op de training tegen twee verdedigers spelen in een kleine ruimte", geeft Younes als voorbeeld.