PSV neemt afscheid van fysio, interesse voor Zoet

13:33 – De wegen van PSV en fysiotherapeut Cees van der Linden gaan scheiden. De clubman was al sinds 2008 werkzaam bij de Eindhovense topclub, maar heeft in onderling overleg met zijn werkgever besloten om per 1 juli te vertrekken.



Dat meldt PSV op haar officiële website. Van der Linden was sinds 2008/2009 lid van de staf van PSV. Tussen 2000 en 2008 was hij als fysiotherapeut actief bij NEC. PSV gaat door het vertrek van Van der Linden op zoek naar een vervanger. Clubarts Rolf Timmermans neemt ook al op 1 juli afscheid van PSV.



Zoet

Ondertussen is het bij PSV de vraag of Jeroen Zoet volgend seizoen nog het Eindhovense doel zal verdedigen. Diverse media melden dat de goalie in de belangstelling staat van Napoli, dat op zoek is naar een eventuele vervanger van Pepe Reina. De Telegraaf meldt dat Zoet volgens PSV minimaal 10 miljoen euro zou moeten opleveren. De keeper staat nog twee jaar onder contract in Eindhoven.