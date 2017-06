Everton strikt Twente als oefenpartner na afhaken Groningen

16:35 – Everton speelt alsnog een oefenwedstrijd in Nederland. De ploeg van Ronald Koeman treft woensdag 19 juli FC Twente op het terrein van De Lutte. Everton maakt dat bekend, een dag na het verbod op een duel met FC Groningen.



Het treffen met Groningen werd op last van de burgemeester en politie van Groningen verboden. Deze stond gepland voor zaterdag 22 juli. Everton, dat een trainingskamp in Nederland had belegd, moest op zoek naar een vervangende tegenstander. Met Twente is die gevonden, melden The Toffees via de officiële kanalen.



Koeman speelt in de voorbereiding ook tegen het Keniaanse Gor Mahia (donderdag 13 juli) en Sevilla (zondag 6 augustus). In die voorbereiding begint voor Everton ook het toernooi om de Europa League. De club uit Liverpool weet vrijdag 14 juli wie de tegenstander is in de derde voorronde.



