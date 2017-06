'Van Rhijn denkt aan transfer, ook interesse in Denswil'

19:28 – Ricardo van Rhijn denkt aan een vertrek bij Club Brugge. Voor hem bestaat interesse, evenals voor zijn collega Stefano Denswil. Van Rhijn voelt zich niet meer zo gelukkig in België, aldus Het Laatste Nieuws. De oud-Ajacied viel eind vorig seizoen een paar keer buiten de basis.



Voor de rechtsback bestaat interesse uit Frankrijk en Portugal, aldus de Belgische krant. Denswil kan rekenen op concrete belangstelling vanuit Italië. Op dit moment is dat voor Club Brugge nog niet interessant genoeg. Denswil hoeft ook niet weg van de topclub.



Van Rhijn maakte een jaar geleden de overstap van Ajax naar Club Brugge. In Amsterdam kwam de 26-jarige verdediger niet meer in de plannen voor. Denswil maakte anderhalf jaar eerder de switch van Ajax naar Club Brugge. Hij staat regelmatig in de basis. Beiden komen uit de Amsterdamse jeugdopleiding en debuteerden bij Ajax in het profvoetbal.