United treft geen blaam bij transfer Pogba, Juventus vreest

19:53 – Manchester United heeft niks verkeerd gedaan bij de transfer van Paul Pogba. Dat is het resultaat van het onderzoek van de FIFA naar de transfer van de Fransman van Juventus naar Manchester United afgelopen zomer. Naar de Italiaanse club wordt echter een wel onderzoek verricht.



Vooral de rol van Mino Raiola, zaakwaarnemer van Pogba, is dubieus. Hij zou zo'n vijftig miljoen euro hebben opgestreken voor de transfer van de middenvelder naar Manchester United. Door dat toe te staan zou Juventus een third-party ownership mogelijk hebben gemaakt, waarbij de speler het eigendom is van een derde investeerder. De FIFA meldt dan ook in een statement dat er een onderzoek komt naar de Oude Dame.



Deze constructie met een third-part ownership is namelijk verboden en wanneer de FIFA bewijst dat Juventus daar inderdaad aan meewerkte, kan de club een flinke straf tegemoet zien. Een transferverbod behoort tot de mogelijkheden.