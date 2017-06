Bekritiseerde Leno verliest basisplaats aan Ter Stegen

22:22 – Door de absentie van Manuel Neuer krijgen anderen de kans in de goal van Duitsland tijdens de Confederations Cup, maar Bernd Leno lijkt voorlopig niet meer aan de bak te komen bij de nationale ploeg. De keeper van Bayer Leverkusen maakte tegen Australië geen beste beurt en keert donderdag tegen Chili dan ook niet terug onder de lat.



Joachim Löw heeft woensdag laten weten dat Marc-André Ter Stegen tegen Chili de kans krijgt in de basiselft. De bondscoach stelt echter dat Leno zijn plaats niet is kwijtgeraakt door zijn mindere optreden. "Ik probeer elke speler een kans te geven", zegt Löw. "Ik kies mijn spelers niet alleen op basis van winst of verlies. Ik heb nu de mogelijkheid om meerdere spelers die normaal weinig in actie komen bij ons een kans te geven."



De keuzeheer geeft aan dat hij meerdere wijzigingen gaat doorvoeren, wat mogelijk hoopgevend is voor Ajacied Amin Younes. De buitenspeler bleef tegen Australië namelijk op de bank. "Ik ga niet mijn hele elftal omgooien, maar drie of vier wijzigingen is goed mogelijk. Het is in ieder geval zeker dat Marc-André gaat keepen."