Van Schaik moet achterban NEC weer trots maken

10:50 – NEC heeft een nieuwe algemeen directeur gevonden. Per 1 augustus zal Wilco van Schaik aan het bewind staan bij de club uit Nijmegen, die dat nieuws woensdagochtend officieel wereldkundig gemaakt heeft. Van Schaik is bekend van zijn periode bij FC Utrecht, waar hij de afgelopen zes jaar de scepter zwaaide. In januari 2017 besloot de bestuurder om te vertrekken uit de Domstad.



Van Schaik heeft een contract voor onbepaalde tijd getekend in het Gofferstadion. Bij Utrecht wist de directeur op meerdere vlakken zijn stempel te drukken en dat hoopt hij ook bij NEC voor elkaar te krijgen. De nieuwe directeur van de Nijmegenaren liet zich niet tegenhouden door de degradatie naar de Jupiler League. "De degradatie is hard aangekomen en zorgt voor een grote uitdaging. Die wil ik aangaan met al die mensen die NEC een warm hart toedragen, intern en extern. De weg terug zal niet zonder tegenslag gaan, maar daar worden we sterker van", zegt Van Schaik op de website van zijn nieuwe werkgever.



"Ik wil mijn ervaring van zes jaar FC Utrecht meenemen om deze in te zetten voor NEC, de stad Nijmegen en de regio", vervolgt Van Schaik. "In Utrecht hebben we veel samengedaan, daardoor is er iets ontstaan. Dat moet hier ook kunnen. Ik heb gemerkt dat NEC enorm leeft in de regio maar ook in Nederland. Dit is een grote club met een enorme historie en veel potentie. Mijn voorganger Bart van Ingen heeft de organisatie neergezet. We gaan het bestaande fundament verstevigen zodat we straks weer een stabiele eredivisieclub kunnen worden die herkenbaar is voor iedereen, waar de supporters en de regio trots op kunnen zijn. Dat is de ambitie voor de komende jaren. Daar wil ik met al die mensen hard aan gaan werken."



Leonard Ariens laat namens de Raad van Commissarissen weten dat er veel tevredenheid heerst omtrent de komst van Van Schaik. "Wilco heeft zijn sporen verdiend, zowel binnen als buiten de voetbalwereld. We hebben, na veelvuldig met elkaar te hebben gesproken, een ontzettend goed gevoel over deze keuze. Wilco is een bevlogen bestuurder, een sterk leidinggevende, commercieel en communicatief zeer vaardig en hij heeft een groot voetbalhart. We verwachten dat hij samen met Remco Oversier een uitstekende bestuurlijke tandem gaat vormen die NEC voor de korte en lange termijn naar een hoger plan kan tillen."