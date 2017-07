Zoon legendarische Weah tekent profcontract bij PSG

19:27 – De Liberiaanse voetballegende George Weah kwam tijdens zijn loopbaan drie seizoenen uit in het eerste van Paris Saint-Germain. Een prestatie die zijn zoon mogelijk ook gaat evenaren. Timothy Weah heeft namelijk zijn eerste profcontract getekend bij de runner-up van de Ligue 1.



De zeventienjarige is net zoals zijn vader een aanvaller en tekent in Parijs tot en met de zomer van 2020. Momenteel speelt hij al drie jaar in de jeugdopleiding van de Franse topclub. Afgelopen seizoen viel hij op met een hattrick in de UEFA Youth League tegen het Bulgaarse Ludogorets.



"Ik ben enorm trots dat ik mijn avontuur hier bij Paris Saint-Germain mag gaan vervolgen", vertelt Weah na het tekenen van de verbintenis. "Ik kan niet wachten om verder te werken aan mijn doel, zodat ik ooit mijn debuut in het eerste kan maken."