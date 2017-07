Gudde: "Als je geforceerd spelers haalt, betaal je meer"

0:04 – Eric Gudde begrijpt dat het voor de Feyenoord-supporters lastig is om aan te zien dat er sterkhouders worden verkocht, terwijl de kampioen zelf nog niet al te veel spelers aantrok. De algemeen directeur van de Rotterdammers stelt dat het echter weinig zin heeft om nu al volledig los te gaan op de transfermarkt.



Feyenoord trok de afgelopen weken Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius aan, maar daarna werd het stil. Gudde vraagt de fans van de Rotterdamse club om vooral geduld te hebben. "Tja, is de selectie van Chelsea al compleet? Nee, en die hebben geld als water", reageert hij gevat in gesprek met De Volkskrant.



De directeur geeft ook aan dat het geen zin heeft om zo vroeg al volop spelers te gaan halen. "Als je nu heel geforceerd spelers gaat halen, dan weet je dat je meer betaalt. Aan de andere kant snap ik ook dat het prettig is om met een complete groep de voorbereiding in te gaan. Dat zal altijd een beetje wringen", besloot hij.