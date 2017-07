Lucas vertrekt na tien jaar bij Liverpool en tekent bij Lazio

19:35 – Aan het tijdperk van Lucas Leiva bij Liverpool is een einde gekomen. De dertigjarige middenvelder laat na tien jaar Anfield Road achter zich en zet zijn carrière voort bij Lazio. De Romeinen hebben hem gehaald als opvolger van Lucas Biglia, die naar AC Milan vertrokken is.



Lucas speelde in tien jaar maar liefst 346 wedstrijden voor Liverpool. Inmiddels was hij al geen basisspeler meer. "Liverpool is als club en als stad een unieke plaats", zegt de Braziliaan op de website van The Reds. "De fans zijn een groot onderdeel van de club, misschien wel het belangrijkste onderdeel."



Liverpool nam Lucas in 2007 over van het Braziliaanse Grêmio. Met de Engelsen won hij enkel de League Cup. Voor Lucas zal Lazio pas zijn derde club zijn. "Ik zal Liverpool blijven kijken en aanmoedigen. Natuurlijk kom ik terug in de stad om vrienden te bezoeken en wedstrijden te bekijken."