'FC Utrecht sprak in geheim met Sneijder over transfer'

9:15 – FC Utrecht haalde tot dusver acht nieuwe spelers in deze transferwindow en kan de huidige transferzomer in één klap legendarisch maken als het Wesley Sneijder weet te strikken. De recordinternational zit na zijn gedwongen vertrek bij Galatasaray zonder club en kan rekenen op de interesse van de club uit zijn geboortestad, waarmee hij volgens De Telegraaf inmiddels ook al in gesprek is geweest.



De 33-jarige middenvelder sprak al in het geheim met Utrecht-eigenaar Van Seumeren, die de vedette probeert warm te maken voor een rentree naar de Domstad. Sneijder overweegt naar verluidt een tijdelijke terugkeer in de Eredivisie en lijkt niet te kunnen rekenen op de interesse van Ajax. Daardoor ruikt Utrecht zijn kans. Sneijder ziet het zitten om een halfjaar bij een club te overbruggen en alvorens in een andere competitie aan de slag te gaan. De Amerikaanse competitie zou een optie voor Sneijder kunnen zijn. Die competitie ligt de komende maanden nog stil.



De aanvallende middenvelder is geboren in Utrecht, maar droeg vooralsnog nooit het tricot van de plaatselijke FC.