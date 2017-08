Opvallend: Manchester City na seizoensopener naar Spanje

8:37 – Manchester City kiest voor een opvallend trainingskamp. Pep Guardiola neemt zijn selectie na de start van de Premier League mee naar het Catalaanse Girona. Het geeft hem de mogelijkheid om met de volledige groep te werken. De Engelse titelkandidaat start de competitie op zaterdag 12 augustus tegen promovendus Brighton & Hove Albion.



Guardiola miste een aantal spelers tijdens het verblijf van The Citizens in de Verenigde Staten. Manchester City speelt op het midweekse trainingskamp op dinsdag ook een oefenduel met Girona, dat dit seizoen debuteert in de Primera Division.



"Deze trip is een mooie mogelijkheid voor Pep om te werken met de volledige selectie", legt technisch directeur Txiki Begiristain uit op de website van de club. "Een aantal spelers was afwezig en kon Pep niet lang genoeg samenwerken met de hele selectie."