Alexander-Arnold beleeft droom: "Had het zelfvertrouwen"

15 augustus 2017 – Trent Alexander-Arnold was dinsdagavond de held van Liverpool. Met een prachtige vrije trap zorgde het achttienjarige talent voor de openingstreffer tegen 1899 Hoffenheim. Zelf kon hij alles na afloop nog nauwelijks bevatten.



"Dit is echt een droom", begint Alexander-Arnold na afloop tegenover BT Sport. "Ik maak mijn Europese debuut voor de club waar ik al van kleins af aan fan van ben, en dan scoor ik ook nog. Maar het belangrijkste is dat we winnen. Natuurlijk is het jammer van de late tegengoal, maar het is mooi om op Anfield te beginnen met een voorsprong." Dat hij als nieuwkomer een vrije trap mocht nemen was redelijk opmerkelijk. "Ik zat er al een tijdje op te wachten, maar nu had ik het zelfvertrouwen om de bal daadwerkelijk te pakken."



Georginio Wijnaldum was zeer te spreken over zijn jonge ploeggenoot. "Het was een goede vrije trap inderdaad. Hij stond ook vol zelfvertrouwen achter de bal. Het was een heel mooi doelpunt', blikt de middenvelder terug op de officiële kanalen van de club.