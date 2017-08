Lyon lijdt ondanks doelpunt Tete eerste puntenverlies

18:57 – Olympique Lyon heeft zaterdag het eerste puntenverlies in de League 1 geleden. Kenny Tete maakte zijn basisdebuut en was direct trefzeker. Ook de andere oud-Ajacied, Bertrand Traoré, kwam tot scoren. Het voorkwam echter niet dat Girondins Bordeaux in de slotfase terugkwam tot 3-3.



In het eerste half uur van de wedstrijd leek er weinig aan de hand voor Lyon. Al na tien minuten opende Nabil Fekir de score met een absolute wereldgoal. Hij schoot vanaf de middellijn raak. Al snel verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. De 2-0 was een volledig Nederlands doelpunt. Op aangeven van Memphis Depay bekroonde Tete zijn basisdebuut met een treffer.



Na iets meer dan een half uur spelen kreeg Lyon een tegenslag te verwerken. Sergi Darder kreeg zijn tweede gele kaart en kon dus vertrekken. Niet lang daarna maakte Malcom de aansluitingstreffer. Traoré bepaalde de marge na rust weer op twee. Met tien man had Lyon het echter een stuk lastiger. Lukas Lerager maakte met nog twee minuten officiële speeltijd te gaan de aansluitingstreffer. In de extra tijd redde Malcom met zijn tweede van de avond nog een punt voor Bordeaux.