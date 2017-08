Sterke Cerny hoopt op meer kansen: "Blijven en slagen"

7:00 – Natuurlijk was Hakim Ziyech de gevaarlijkste man, scoorde Klaas-Jan Huntelaar de belangrijke openingsgoal van Ajax en werd Nick Viergever uitgeroepen tot Ajacied van de Wedstrijd, maar Vaclav Cerny speelde met zijn acties en twee assists ook een glansrol tegen FC Groningen. FCUpdate.nl sprak na afloop met de Tsjech.



Anderhalf uur voor de aftrap van Ajax-Groningen liet de thuisspelende club weten dat Amin Younes wegens ziekte niet inzetbaar was. Het opende de deur voor Cerny, die dit seizoen alleen nog maar zes minuutjes tegen Heracles Almelo gespeeld had. De 19-jarige Tsjech kreeg nu dus de kans in de basis en greep deze kans met beide handen. Cerny leidde eerst de 2-0 van Ziyech in met een fraaie actie en dito pass, in de slotfase verzorgde hij de assist bij de 3-1 van Lasse Schöne.



Helemaal terug

Blijven en slagen bij Ajax

FCUpdate.nl sprak na afloop van de eerste zege van Ajax in vijf wedstrijden met Cerny, die logischerwijs goed gehumeurd was. "Ik heb een tijdje moeten wachten om weer in de ArenA te spelen. Ik wilde klaar zijn als de trainer mij nodig had en speelde al een paar goede wedstrijden bij de wissels. Sinds ik terug ben van het jeugd-EK was ik er klaar voor. Ik ben blij met mijn kans en ik hoop dat ik heb laten zien dat ik weer helemaal terug ben", glimlacht Cerny.De Tsjechische linksbuiten lijkt afgerekend met een lastige periode. "Vorig seizoen was lastig. Er waren veel minpunten, nederlagen en tegenslagen", blikt Cerny terug. "Maar het is wel een ervaring die ik ook nodig heb voor mijn carrière. Ik kan de ervaring meenemen naar de toekomst", aldus de linkspoot. "En ik ben sterker teruggekomen, durf ik wel te zeggen. Dat is gewoon zo. Nu blijf ik voor mijn kans vechten. Ik ben topfit, heb geen klachten, dus ik kan de vroegere Cavlav weer laten zien."

Cerny kwam de vorige twee seizoenen tot zeven en vijf optredens in Ajax 1 in de Eredivisie. Hij speelde vooral bij Jong Ajax, waar Marcel Keizer de coach was. Wellicht is het voor de Tsjech een voordeel dat Keizer nu bij het eerste aan het roer staat, in plaats van Peter Bosz. "Toen ik hoorde dat Keizer doorgeschoven werd, vond ik het wel fijn dat ik veel met hem samengewerkt. Ik weet wat de trainer wil zien bij vleugelspelers. Ik moet mijn eigen ding doen, maar ook de dingen die hij graag wil zien meenemen. Ik wil voor mijn kans vechten en laten zien dat ik in de basis hoor."



Blijven meer basisplaatsen uit, dan zou Cerny misschien verhuurd kunnen worden aan een andere club. Zelf hoopt hij niet dat het zover komt. "In eerste instantie heeft dat niet mijn voorkeur. Ik wil hier heel graag blijven en bij Ajax slagen. Als ik fit en in vorm ben, denk ik dat dit kan. Als ik kansen krijg, dan wil ik graag bij Ajax blijven en mezelf daar bewijzen. Ik neem aan dat dit gebeurt."





Door: Koen Jans