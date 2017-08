Vroege goals helpen kansrijk PSV langs Roda JC

18:40 – PSV blijft na drie duels vooralsnog foutloos in de Eredivisie. Dankzij een sterke eerste helft – maar een teleurstellende tweede helft die zelfs leidde tot een fluitconcert - won het elftal van Philip Cocu voor eigen publiek met 2-0 van Roda JC. Jurgen Locadia en Hirving Lozano tekenden voor de doelpunten.



Na het eerste fluitsignaal leek het al snel een monsterscore te worden. Roda hield blijkbaar open huis, de Limburgers kregen bij vlagen alle hoeken van het veld te zien in Eindhoven. Het leidde al vroeg tot de openingstreffer van Jurgen Locadia, die de bal hard en laag inschoot. Even later was doelman Hidde Jurjus opnieuw kansloos. Hij keerde nog knap een schot van Locadia, maar moest alsnog vissen door een intikker van Hirving Lozano: 2-0.



Het was eigenlijk een wonder dat die score vervolgens lange tijd op het bord bleef staan. Locadia, Lozano en Marco van Ginkel waren dicht bij meer PSV-goals, maar hadden het vizier even niet op scherp staan. Waar de aanwezige supporters een wervelshow verwachtten, werd het spel alsmaar slordiger. Roda kreeg zomaar een paar mogelijkheden in de schoot geworpen. De Limburgers wisten er echter geen wedstrijd meer van te maken.



Aan de andere kant werden de ruimtes natuurlijk steeds groter. Invaller Luuk de Jong vergat de wedstrijd op slot te gooien, terwijl ook Locadia opnieuw een grote kans liet liggen. Daardoor bleef het slechts bij 2-0, ondanks het grote aantal mogelijkheden voor de Eindhovenaren. De uitslag had zo vier of vijf treffers hoger kunnen uitvallen. Dat vonden de supporters ook, en er klonk in blessuretijd nog even een licht fluitconcert vanaf de tribunes.



Maar PSV beleeft dankzij de zege een foutloze start en pakt negen punten uit de eerste drie wedstrijden dit seizoen. Roda wacht nog op het eerste punt.