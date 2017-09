Willem II haalt aanvaller Velikonja transfervrij binnen

16:33 – De transfermarkt voor Nederlandse clubs sloot donderdag om 23.59 uur, desondanks heeft Willem II vrijdag nog een nieuwe speler kunnen verwelkomen. De Tilburgse club maakt via de officiële kanalen melding van de komst van aanvaller Etien Velikonja.



Velikonja was transfervrij en kon zich daardoor buiten de transferperiode aan een nieuwe club verbinden. De 28-jarige Sloveen heeft bij Willem II een contract voor één seizoen getekend, waarna de club de optie heeft om de verbintenis met nog een jaar te verlengen. "Vanwege de blessure van Ogbeche wilden we naast Sol graag nog een spits in de selectie. We zijn blij dat een ervaren spits als Etien voor ons heeft gekozen", verklaart technisch directeur Joris Mathijsen de komst van Velikonja.



Velikonja speelde in het verleden voor ND Gorica, NK Maribor, Cardiff City, Rio Ave, Lierse SK, NK Olimpija Ljubljana en Gençlerbirligi. Daarnaast kwam hij, verspreid over 2009 en 2012, tot drie interlands voor Slovenië.