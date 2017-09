Klopp begroet Coutinho: "We hebben goed gesprek gehad"

22:03 – Jürgen Klopp springt voorzichtig om met Philippe Coutinho. De Braziliaan meldde zich donderdag weer op het trainingscomplex van Liverpool. Dit nadat een transfer naar FC Barcelona niet doorging en hij twee invalbeurten maakte bij de nationale ploeg van Brazilië. De voorgaande weken kampte de spelmaker met rugproblemen.



Coutinho kwam dit seizoen nog geen competitiewedstrijd in actie voor Liverpool. "Ik weet wat mensen denken, maar Phil had problemen met zijn rug. Hij kon niet trainen en miste daardoor zo'n drie weken", zegt Klopp op de website van The Reds. De Duitser zat ook om tafel met Coutinho. Barça wilde hem als opvolger van Neymar, maar Liverpool vroeg 200 miljoen euro. Dat werd Barcelona te gortig. "We hebben een goed gesprek gehad. Ik heb daar verder niets over te zeggen."



Ondanks rugproblemen maakte Coutinho met Brazilië wel minuten in de WK-kwalificatie. "Bij Brazilië heeft hij normaal getraind. Nu moeten we hem voorbereiden op een periode van zeven wedstrijden, waarna er weer een interlandperiode is. Op de training dachten we even dat we hem direct weer moeten gebruiken, want hij was erg goed. Maar dat heeft geen zin. We moeten onszelf de tijd geven."