Man City waardevolste club, voor PSG en Man United

11:28 – Op dit moment is Manchester City de club met de meest waardevolle selectie. Althans, dat heeft het gerenommeerde onderzoeksbureau CIES Football Observatory geconcludeerd. Dit researchteam stelt dat de tegenstander van Feyenoord van woensdag een net wat waardevollere selectie heeft dan Paris Saint-Germain, de nummer twee op het lijstje.



CIES stelt dat de selectie van Man City een waarde van 853 miljoen euro vertegenwoordigt, wat 242 miljoen meer is dan september 2016. Paris Saint-Germain volgt met een spelersgroep van 850 miljoen euro, wat 395 miljoen meer is dan een jaar geleden. Manchester United (784 miljoen euro), Chelsea (644 miljoen euro), FC Barcelona (628 miljoen euro), Real Madrid (497 miljoen euro), Juventus (470 miljoen euro), Liverpool (437 miljoen euro), Arsenal (416 miljoen euro) en Tottenham Hotspur (361 miljoen euro) maken de top-tien compleet.



Veelzeggend is dat in de top-honderd van de lijst van waardevolste clubs slechts elf clubs achteruit gegaan zijn. Onder meer Real Madrid, dat volgens de onderzoekers 138 miljoen euro in waarde daalde, verloor terrein. De complete lijst is hier in te zien. Er zijn geen Nederlandse clubs meegenomen in het onderzoek.



De Premier League is de competitie met de meeste waarde, met 5,7 miljard euro (287 miljoen euro miljoen per team). De Serie A (2,4 miljard, 122 miljoen per team), La Liga (2,2 miljard, 110 miljoen per team), de Bundesliga (1,9 miljard, 107 miljoen per team) en de Ligue 1 (1,86, 93 miljoen per team) zijn verder zoals verwacht de meest waardevolle competities.