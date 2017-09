Arbiter Mulder verbetert zichzelf na penalty's voor AZ

15 september 2017 – Na het zien van de beelden had scheidsrechter Siemen Mulder alle penalty's voor AZ niet gegeven. Zelf floot de arbiter voor de strafschop, op aangeven van zijn assistent kreeg Wout Weghorst een herkansing. Sparta-doelman Roy Kortsmit kwam volgens de assistent te vroeg van zijn lijn.



Mulder zag in het Rotterdamse strafschopgebied een overtreding van Sherel Floranus op Thomas Ouwejan. "Ik zag een sliding en vanuit mijn hoek zag ik vol contact op de voeten", aldus de arbiter tegen FOX Sports, dat hem de beelden voorschotelde. "Vanuit de andere hoek zie je dat hij (Floranus, red.) de bal licht met zijn noppen raakt. Die hoek had ik niet, ik moest vanuit mijn eigen hoek beslissen. Bij een videoscheidsrechter had ik een hoekschop gegeven."



Ook bij de eerste poging had Weghorst een corner gegeven. "Ik had hem niet opnieuw laten nemen. Ik let niet op de keeper, mijn assistent wel. Het is de afspraak dat de assistent let op de keeper, en ik kijk naar spelers die te vroeg inlopen en of de nemer geen overtreding maakt. De assistent maakte de beslissing om te vlaggen. Hij gaf aan dat de keeper te ver van de lijn was."



Bij de tweede poging leek Kortsmit hetzelfde te doen. De sluitpost stopte opnieuw de inzet van Weghorst. Mulder: "Ik hield de keeper deze keer zelf ook in de gaten. Dit was acceptabel. De keeper deed een stap naar voren en dook. Dat zie ik hier ook op de beelden."