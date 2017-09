Keizer ziet Ajax de smaak steeds meer te pakken krijgen

14:54 – Het begin van het seizoen was in meerdere opzichten lastig voor Ajax. Er was natuurlijk de situatie rond Abdelhak Nouri, wat zeer lastig te verwerken was (en nog steeds is) voor de spelers en staf van de Amsterdammers. Maar er was ook veel kritiek op het transferbeleid van de runner-up van het afgelopen eredivisieseizoen en bovendien waren de prestaties teleurstellend. Nu gaat het wel de goede kant op, vindt Marcel Keizer.



Ajax werd in de play-offs van de Champions League uitgeschakeld door OGC Nice en overleefde de Europa League-schifting ook niet tegen Rosenborg BK. In de Eredivisie verspeelde de ploeg van coach Keizer punten tegen Heracles Almelo (2-1 verlies) en ADO Den Haag (1-1). Toch vindt Keizer, voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse van komende zondag, dat het steeds beter gaat lopen bij Ajax.



"Ik zie dat het team steeds beter gaat functioneren, ook al zijn we nog wisselvallig. Tegen ADO kregen we serieus goede kansen", zegt Keizer in de aanloop naar het thuisduel met Vitesse. "Op dat soort momenten zie ik een team dat steeds beter begint te voetballen. Het waren ook allemaal uitgespeelde kansen die van achteruit werden opgebouwd, vandaar dat ik van mening ben dat er stappen worden gemaakt", aldus de trainer, die dus wel vindt dat zijn team constanter moet worden. "Want over de tweede helft tegen ADO waren we niet tevreden."



Vitesse werd midweeks in de eerste bekerronde uitgeschakeld door hoofdklasser AVV Swift, maar ondanks deze vernedering waakt Keizer voor onderschatting van de geel-zwarten. "Of ik hun wedstrijd tegen Swift heb gezien? Nee. Uiteraard heb ik de samenvatting gekeken. Maar voor de analyse hebben we gekozen om andere wedstrijden te bekijken. Zo'n bekerduel heeft toch een totaal andere sfeer, mede door dat kleine kunstgrasveld. We vonden het handiger om wedstrijden tegen Lazio Roma, AZ en Excelsior te bekijken", stelt Keizer volgens de clubkanalen van Ajax. "Je kunt aan Vitesse zien dat ze niet voor niets zo hoog staan. Het is een tandje hoger dan we tot nog toe hebben gehad."



Er is bij Ajax veel te doen rond Kasper Dolberg. De Deense spits maakte, tot genoegen van Keizer, in de bekerwedstrijd tegen Scheveningen (1-5 winst) met drie goals een einde aan een doelpuntendroogte van meer dan 600 minuten. "Kasper is een realistische jongen. Het begin van het seizoen was knokken voor hem, maar ik zie dat hij er weer aan komt."