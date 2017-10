Nieuwkoop en Van Beek maken vlieguren bij Jong Feyenoord

18:24 – In het tweede elftal van Feyenoord hebben Bart Nieuwkoop en Sven van Beek maandagmiddag ritme opgedaan. Beide spelers kwamen in actie in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur die met 2-0 verloren ging.



Nieuwkoop, die hersteld is van een hamstringkwetsuur, speelde 45 minuten tegen Cambuur. Van Beek deed zestig minuten mee in de Rotterdamse defensie. Trainer Roy Makaay is blij dat het duo weer gespeeld heeft. "Natuurlijk, het is nooit leuk om te verliezen, maar het belangrijkste is dat Bart en Sven vandaag hebben gespeeld", zegt de trainer op de website van de club. "Vooraf hadden we besloten om Bart een helft te laten spelen en Sven een uur. Fysiek hebben ze het allebei doorstaan, dat is een goede stap op de weg terug. Dat is hartstikke mooi voor die jongens."



Rechtsachter Nieuwkoop stond sinds juli buitenspel met zijn blessure, maar is dus weer op de weg terug.