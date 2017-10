Pröpper gelukkig in Brighton: "Ik hoefde niet weg bij PSV"

20:04 – Nadat hij een halfjaar eerder in verband werd gebracht met Zenit Sint-Petersburg vertrok Davy Pröpper deze zomer uiteindelijk naar Brighton & Hove Albion. In de Premier League is de middenvelder basisspeler, terwijl hij bij PSV het seizoen op de bank begon.



"Ik hoefde niet weg bij PSV", benadrukt de Oranje-klant tegenover het ANP. "Maar ik was wel verrast dat ik in de eerste Europese wedstrijd tegen Osijek niet mocht starten. De trainer wilde meer gaan rouleren, maar daar is hij nu alweer van afgestapt. Ik speel hier wel alles. Het is erg fysiek allemaal en je ziet weinig spelers van negentien jaar. Maar het gaat best goed. Ik denk dat dit een goede stap voor mij is geweest."



Of hij net zoals tegen Bulgarije (toen hij twee keer scoorde) ook weer in de basis mag starten tegen Wit-Rusland, dat is nog even afwachten. Hoopvol over de confrontatie met de Oostblokkers en daaropvolgend Zweden is hij in ieder geval. "Als we twee keer winnen met redelijke cijfers, dan is er nog alles mogelijk. We hebben voldoende jongens die doelpunten kunnen maken."