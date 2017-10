Ajacied Wöber staat voor debuut bij Oostenrijk

9:57 – De afgelopen maanden zijn snel gegaan voor Ajax-verdediger Maximilian Wöber. De Oostenrijker maakte de transfer naar Amsterdam, debuteerde daar en staat nu ook al voor zijn eerste interland namens Oostenrijk. "Het was me allemaal een beetje veel", vertelt hij.



"Na mijn transfer naar Ajax werd ik meteen opgeroepen voor Oostenrijk", legt de achterhoedespeler uit tegenover het Oostenrijkse medium Kurier. "Vervolgens werd ik ziek. Kreeg ik een lichte blessure. En ik pakte misschien wat te weinig rust."



Inmiddels is alles weer tot bedaren gekomen en is hij, in tegenstelling tot de eerdere oproep van bondscoach Marcel Koller, nu wel klaar om te debuteren. Al zal dat vermoedelijk op de linksbackpositie zijn - de plek waar Oostenrijk de laatste jaren talloze spelers zag mislukken. "Hoewel ik er niet vaak speel, kan ik die positie wel goed invullen. Ik ben er klaar voor", besluit Wöber zelfverzekerd.