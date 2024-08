Duitse politieke partij wilde Iran weren van WK

De wereldvoetbalbond FIFA heeft verzoeken om Iran te weren van het WK in Duitsland naast zich neergelegd. De roep is afkomstig van de Groenen. De aanleiding is de stelling van Iraans president Mahmoud Ahmadinejad dat de Holocaust nooit plaatsvond.

Ahmadinejad ontkende niet alleen de vervolging en uitroeiing van de Joden, hij pleitte deze week ook voor verplaatsing van de staat Israël. De Groenen in Duitsland en het Europees Parlement vinden dat Iran straf verdient. Uitsluiting van het WK lijkt hen een uitstekend instrument. "Het zou in Iran een serieus debat doen ontstaan", zei Daniel Cohn-Bendit, vice-voorzitter in het EP.

De FIFA stelt zich op het standpunt dat Iran zich volgens de regels kwalificeerde. "Wat de FIFA betreft is het geen onderwerp van gesprek. Wij scheiden sport en politiek strikt", zei woordvoerder Andreas Herren. "We zeggen politici altijd zich nergens mee te bemoeien."