Scholes kampt met mysterieuze oogblessure

Manchester United tast in het duister over de mysterieuze oogblessure van Paul Scholes. In het competitieduel tegen Birmingham City kreeg de middenvelder eind vorig jaar een klap op zijn hoofd. Sindsdien heeft Scholes problemen met zijn gezichtsvermogen.

De middenvelder heeft inmiddels een oogspecialist bezocht, maar die kon geen duidelijkheid verschaffen over de blessure. Trainer Alex Ferguson wil Scholes volgende week naar een andere specialist sturen. "Het is goed om een second opion aan te vragen", aldus Ferguson. "Hij heeft al een aantal weken last. We moeten een oplossing zien te vinden."

Eerder deze maand ontkende een woordvoerder van Manchester United dat Scholes last heeft van een cyste of blindheid. Ferguson voegt toe: "Op dit moment kunnen we alleen speculeren over wat er mis is." Scholes zal volgens de Schotse trainer niet eerder zijn rentree maken voordat zijn volledige gezichtsvermogen is teruggekeerd. "Paul wil zelf al spelen, maar ik wil geen enkel risico nemen", besluit Ferguson.