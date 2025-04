Chelsea in FA Cup voorbij Everton

Chelsea, de vrijwel zekere kampioen in de Engelse Premier League, blijft ook meedoen in de strijd om de FA Cup. De Londenaren verzekerden zich woensdag van een plaats bij de laatste zestien door een 4-1-zege op Everton. Arjen Robben maakte de openingstreffer.

Het duel was een replay, eerder was het in Liverpool 1-1 geworden. Lampard uit een strafschop, de Argentijn Crespo en aanvoerder Terry maakten de andere doelpunten voor het team van coach Mourinho. Arteta scoorde tegen uit een strafschop. Chelsea treft in de volgende ronde op eigen veld derdeklasser Colchester United.

Middlesbrough bereikte de vijfde ronde van het Engelse bekertoernooi door een 1-0-zege op Coventry City. Ook hier was een Nederlander trefzeker: Hasselbaink.

In de competitie leed Liverpool onieuw een nederlaag. In Londen was Charlton Athletic met 2-0 te sterk. Liverpool verloor drie van de laatste vier duels.