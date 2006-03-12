Arsenal na fout Gerrard langs Liverpool

Arsenal heeft in eigen huis de topper gewonnen van Liverpool (2-1). Henry was met twee doelpunten de grote man bij de thuisploeg. Door de overwinning heeft Arsenal het verschil met Liverpool teruggebracht tot acht punten.

Na twintig minuten opende Henry de score op Highbury. Die stand bleef lang op de borden staan, tot Garcia een kwartier voor tijd de gelijkmaker aantekende. Tot vreugde van het thuispubliek greep Arsenal alsnog de zege. Een belabberde terugspeelbal van Gerrard stelde Henry in staat om de winnende treffer te maken.

In de 81e minuut kon Alonso (Liverpool) inrukken na zijn tweede gele kaart. Bergkamp speelde alleen de laatste twintig minuten mee. Kromkamp werd bij Liverpool in de rust gewisseld.

Collins John maakte in de wedstrijd Everton - Fulham het enige doelpunt voor de bezoekers in een wedstrijd die in 3-1 eindigde. In de 86e minuut verzilverde de spits bij een 3-0-achterstand een strafschop. Bij Everton zat doelman Sander Westerveld het hele duel op de bank. Andy van der Meyde viel in de 83e minuut in.