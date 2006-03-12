Live voetbal

Arsenal na fout Gerrard langs Liverpool

0 reacties
Ger
12 maart 2006, 19:45

Arsenal heeft in eigen huis de topper gewonnen van Liverpool (2-1). Henry was met twee doelpunten de grote man bij de thuisploeg. Door de overwinning heeft Arsenal het verschil met Liverpool teruggebracht tot acht punten.

Na twintig minuten opende Henry de score op Highbury. Die stand bleef lang op de borden staan, tot Garcia een kwartier voor tijd de gelijkmaker aantekende. Tot vreugde van het thuispubliek greep Arsenal alsnog de zege. Een belabberde terugspeelbal van Gerrard stelde Henry in staat om de winnende treffer te maken. 

In de 81e minuut kon Alonso (Liverpool) inrukken na zijn tweede gele kaart. Bergkamp speelde alleen de laatste twintig minuten mee. Kromkamp werd bij Liverpool in de rust gewisseld.

Collins John maakte in de wedstrijd Everton - Fulham het enige doelpunt voor de bezoekers in een wedstrijd die in 3-1 eindigde. In de 86e minuut verzilverde de spits bij een 3-0-achterstand een strafschop. Bij Everton zat doelman Sander Westerveld het hele duel op de bank. Andy van der Meyde viel in de 83e minuut in.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Cody Gakpo van Liverpool

Gakpo voorkomt (!) goal van ploeggenoot, fans eisen onmiddellijk vertrek

  • wo 4 maart, 07:53
  • 4 mrt. 07:53
  • 1
Liverpool-trainer Arne Slot

Arne Slot baalt: 'Je mag een keeper bijna in zijn gezicht slaan'

  • ma 2 maart, 17:38
  • 2 mrt. 17:38
  • 1
Arsenal-verdediger Jurrien Timber

Britse pers lyrisch over Timber: ‘Speelde weer als vanouds’

  • ma 2 maart, 10:48
  • 2 mrt. 10:48
  • 1
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
30
37
67
2
Man City
29
32
60
3
Man Utd
29
11
51
4
Aston Villa
29
5
51
5
Chelsea
29
19
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws