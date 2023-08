Proefspeler Ikpotor te duur voor NEC

Kingsley Ikpotor is er als proefspeler niet in geslaagd om een contract af te dwingen bij NEC. De Nigeriaanse aanvaller maakte weliswaar een goede indruk, maar is volgens de Gelderse club naar verhouding te duur.

"Wij vinden zijn kwaliteiten niet in verhouding staan tot het salaris wat we hem verschuldigd zouden zijn als niet-EU speler", legt directeur Jacco Swart uit op de website van de club. "We hebben hem bedankt voor zijn inzet in deze wedstrijden en veel succes gewenst bij het afdwingen van een contract elders in Europa."

Overigens weet Swart nog altijd niet of zijn club volgend seizoen kan beschikken over David Jones. De middenvelder zal in eerste instantie terugkeren naar Manchester United, maar de kans is aanwezig dat hij opnieuw verhuurd zal worden aan NEC. "David zal in de voorbereiding meespelen met Manchester United. Na deze periode beslist Manchester of hij deel uit gaat maken van de selectie van Manchester United of dat hij weer in aanmerking komt om verhuurd te worden."