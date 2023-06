Bogers wil nieuwe start met RKC Waalwijk

Adrie Bogers heeft stevige kritiek geuit op de spelersgroep van RKC Waalwijk. De oud-prof zit vrijdagavond tegen Sparta voor het eerst als hoofdcoach op de bank bij de Brabantse club. Bogers neemt voorlopig de taken over van Adrie Koster, die wegens tegenvallende resultaten werd ontslagen.

"Ik kan over de laatste vijf maanden geen vijf spelers noemen die voldoende gefunctioneerd hebben. Alleen Milano Koenders", aldus Bogers in het AD. "Maar een hele ploeg wegsturen is onmogelijk. Ik zie dit daarom als een nieuwe start voor de groep. Iedereen kan met een schone lei beginnen."

Bogers heeft de afgelopen dagen vooral gesprekken gevoerd met de selectie. "Voor mij was het belangrijk dat er onderling begrip kwam. Iedereen was heel negatief. Overigens wil ik geen verwijten maken richting de oude technische staf, daar was ik namelijk zelf ook onderdeel van. En die lage acceptatie was tevens te wijten aan de slechte resultaten."